В Пензе фестиваль «Добрых рук мастерство» собрал около сотни участников

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июня 2017, 18:35Культура
В Пензе прошел городской фестиваль декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство». Выставка собрала десятки пензенцев пожилого возраста. Они представили свои творения из бисера, ткани, а также шерсти и бумаги.
Участников пензенского городского фестиваля «Добрых дел мастерство» встречают песнями. Ежегодная выставка объединила около сотни мастеров декоративно-прикладного творчества. Надежда Гаврилова - одна из них. Свои работы она выставляет не в первый раз. Ей есть что показать. Искусство вышивки она освоила в совершенстве. На этот раз она привезла свои последние работы.
Пензенские мастера представили изделия из ткани, шерсти, бисера и бумаги. Особенность этой выставки заключается в том, что авторы работ - люди старшего поколения - члены пензенских клубов по интересам. Участники не только смогли показать свои творения, но и поделиться опытом с единомышленниками.
«Выставка своеобразная, очень интересная. Полезна тем, что мы друг с другом делимся опытом, чтобы в нашем труде другие также что-то почерпнули», - рассказала участница выставки Валентина Гурина.
Выставка декоративно-прикладного творчества привлекла немало посетителей. На суд публики мастера представили около 130 работ.
«Все поделки мне очень понравились, я их сфотографировала. Это дух поднимает, настроение, жить хочется еще больше», - поделилась впечатлением гостья выставки Валентина Хаирова.
30 июня 2017, 19:06В Пензенской области усовершенствуют защиту прав пациентов
30 июня 2017, 18:52В Пензе состоялся выпуск студентов духовной семинарии
30 июня 2017, 18:35В Пензе фестиваль «Добрых рук мастерство» собрал около сотни участников
30 июня 2017, 18:04Пензенцы похвастались красотой своих цветущих дворов
30 июня 2017, 17:35В Пензе УФАС подтвердило факт сговора между подрядчиками, ремонтирующими дороги
30 июня 2017, 17:02Жителя Пензенской области осудили за посты «ВКонтакте»
30 июня 2017, 16:29В Пензе полицейские спасли мужчину, которому стало плохо в авто
30 июня 2017, 16:02В Пачелмском районе депутата досрочно лишили полномочий