30 июня 2017, 18:35Культура В Пензе фестиваль «Добрых рук мастерство» собрал около сотни участников В Пензе прошел городской фестиваль декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство». Выставка собрала десятки пензенцев пожилого возраста. Они представили свои творения из бисера, ткани, а также шерсти и бумаги.

Участников пензенского городского фестиваля «Добрых дел мастерство» встречают песнями. Ежегодная выставка объединила около сотни мастеров декоративно-прикладного творчества. Надежда Гаврилова - одна из них. Свои работы она выставляет не в первый раз. Ей есть что показать. Искусство вышивки она освоила в совершенстве. На этот раз она привезла свои последние работы.

Пензенские мастера представили изделия из ткани, шерсти, бисера и бумаги. Особенность этой выставки заключается в том, что авторы работ - люди старшего поколения - члены пензенских клубов по интересам. Участники не только смогли показать свои творения, но и поделиться опытом с единомышленниками.



«Выставка своеобразная, очень интересная. Полезна тем, что мы друг с другом делимся опытом, чтобы в нашем труде другие также что-то почерпнули», - рассказала участница выставки Валентина Гурина.



Выставка декоративно-прикладного творчества привлекла немало посетителей. На суд публики мастера представили около 130 работ.

«Все поделки мне очень понравились, я их сфотографировала. Это дух поднимает, настроение, жить хочется еще больше», - поделилась впечатлением гостья выставки Валентина Хаирова.

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