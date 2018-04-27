В Пензе экстремалы со всей России сразятся за кубок губернатора

Через неделю владельцы внедорожников со всей России сразятся за кубок губернатора Пензенской области в соревнованиях «Трофи Рубеж 2018». Фестиваль пройдет в рамках регионального чемпионата по трофи-рейду и будет посвящен Дню Победы. Для участия в гонках уже зарегистрировались более 60 экипажей из десяти регионов.

«Участие принимают разные классы - от стандартных автомобилей до прототипов, собранных вручную. Всего их шесть, зависит от степени подготовки. В принципе любой желающий может приехать и участвовать в соревновании, соблюдая определенные требования. Трасса как всегда расположена рядом с Саловкой, где будут природные и искусственные препятствия», - рассказал организатор фестиваля «Трофи Рубеж 2018» Алексей Боучек.

Ожидается, что болеть за участников турнира приедут не менее пяти тысяч человек. Они также смогут посоревноваться, но без внедорожников. Для зрителей подготовят полосу препятствий, которую нужно не проехать, а пробежать.

«В 2018 году выдается насыщенный май. Сначала «Трофи Рубеж 2018», затем дрэг-рейсинг в Сосновке (0+), а 26-27 - автокросс на трассе «Золотой колос» (0+) в Нижнем Ломове», - рассказал президент автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов.

«Трофи Рубеж 2018» начнется 5 мая в 10 часов. Помимо гонок на площадках фестиваля для гостей подготовят насыщенную культурную программу. Зрителей ждут огненное шоу, выступления экстремалов, а также разнообразные конкурсы с призами.