31 мая 2017, 15:31Общество В Пензе эксперты рассмотрят проекты скульптуры Матери В Пензе 1 июня специальная комиссия рассмотрит проекты скульптуры Матери. По данным пресс-службы мэрии, всего поступило 14 заявок с эскизами.

Отбор проектов проходит в два этапа. Первый – с 26 апреля по 3 июня, комиссия должна отобрать трех участников с максимальным количеством баллов. На втором этапе, 19 июня-13 июля, из них определят того, кто представил лучший проект.

Прием заявок уже завершен.

Напомним, с идеей поставить в Пензе памятник Матери выступил губернатор Иван Белозерцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 78