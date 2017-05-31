В Пензе эксперты рассмотрят проекты скульптуры Матери

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31 мая 2017, 15:31Общество
В Пензе 1 июня специальная комиссия рассмотрит проекты скульптуры Матери. По данным пресс-службы мэрии, всего поступило 14 заявок с эскизами.
Отбор проектов проходит в два этапа. Первый – с 26 апреля по 3 июня, комиссия должна отобрать трех участников с максимальным количеством баллов. На втором этапе, 19 июня-13 июля, из них определят того, кто представил лучший проект.
Прием заявок уже завершен.
Напомним, с идеей поставить в Пензе памятник Матери выступил губернатор Иван Белозерцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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