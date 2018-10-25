В Пензе экспертный центр презентовал проект «Культура на дорогах»

Пенза присоединилась к совместным акциям от экспертного центра «Движение без опасности» и ГИБДД. В рядах охваченной новым проектом аудитории, - как взрослые, так и дети.

В последний раз волонтеры экспертного центра «Движение без опасности» выступили перед детской аудиторией. Поэтому встречу провели в соответствующем оформлении. Так, о правилах поведения на дороге и возле нее дети узнавали в игровой форме, от персонажей кота Катафота и пса Фликера.

Новый проект от экспертного центра называется «Культура на дорогах». И, конечно, в первую очередь он рассчитан на взрослых, в том числе - на водителей автобусов - на них лежит особый груз ответственности. С ними провели теоретические и практические занятия. В ряду тренажеров оказалась обычная, раскрашенная в разные цвета, линейка.

«В рамках мероприятия мы отрабатываем темы безопасности пешехода и пассажира, тренируем эффект туннельного зрения. Далее информация передается водителями», - сказала руководитель проекта «Культура на дорогах» Валентина Кульбицкая.

Экспертный центр существует уже больше десяти лет. За это время он доказал свою эффективность, что подтверждает статистика. Сейчас его активистами, а также Госавтоинспекцией и смежными ведомствами разрабатывается и внедряется в жизнь так называемая «Стратегия ноль» (0+). Ее главная задача - к 2030 году свести количество происшествий на дорогах к минимальным, желательно, к нулевым показателям.