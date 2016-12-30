В Пензе эксгибиционист напугал школьниц

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30 декабря 2016, 15:31Криминал
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетних детей.
«28 декабря вечером три школьницы увидели в окне одной из общеобразовательных школ города Пензы мужчину, стоявшего с приспущенными штанами, демонстрирующего им свои половые органы», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
Девочки испугались и обо всем рассказали преподавателям.
Педагоги вместе с ПДН полиции задержали мужчину на территории школы. Им оказался 50-летний житель города Каменки.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
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