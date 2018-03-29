В Пензе экс-студентка заплатит областному минздраву более 50 тыс руб

Пензячка заплатит региональному миздраву за то, что была отчислена из университета, в который ее приняли по договору о целевом обучении.

По данным пресс-службы Железнодорожного районного суда, в 2014 году девушка заключила соглашение с минздравом Пензенской области, согласно которому должна была выучиться по специальности «Лечебное дело». После этого она обязалась заключить трудовой договор ГБУЗ «Городская больница №3».

На всем протяжении обучения министерство также должно было выплачивать девушке по 500 рублей дополнительной стипендии ежемесячно в качестве меры социальной поддержки и организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом. Однако в 2015 году студентка была отчислена из университета. На тот момент ей перечислили 17 500 рублей.

Представители министерства обратились в суд, чтобы вернуть потраченные деньги. Тот пришел к выводу, что претензии чиновников обоснованны и постановил взыскать с девушки не только 17 500 рублей, но и штраф 35 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».