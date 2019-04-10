В Пензе экс-сотрудница банка через суд пыталась вернуть работу

Жительница Пензы обратилась в суд, чтобы там признали решение о ее увольнении незаконным и восстановили на работе.

По данным суда, женщина работала менеджером по продажам в одном из отделений крупного банка. В ходе служебной проверки выяснилось, что она дважды перевела деньги со счета клиентки на свой, воспользовавшись ее картой. Пензячку уволили.

В ходе судебного заседания женщина подтвердила, что она действительно самостоятельно выполняла операции за клиента на терминале: вводила за нее PIN-код, переводила на свой счет с ее карты деньги, чтобы контролировать платежи по выданным трем кредитам. Также она сообщила, что не имела личной заинтересованности в данных действиях.

Клиентка пояснила, что после поступления кредитных средств на карту она попросила менеджера помочь снять их в банкомате. Но пользоваться им не умеет, поэтому полностью доверилась сотруднице, однако не разрешала переводить деньги на ее карту, отметили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В результате в иске бывшей работнице банка отказала. Решение пока не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».