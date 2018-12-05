В Пензе экс-работник колонии поплатился за побег заключенных

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05 декабря 2018, 16:38Общество
Житель Пензы обратился в суд, чтобы его восстановили на работе и взыскали денежную компенсацию за время вынужденного прогула. Мужчина был сотрудником колонии.
Установлено, что пензенец с января 2018 года был заместителем дежурного помощника начальника колонии. Оттуда сбежали заключенные, в результате мужчину уволили.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что, по контракту, он обязан был контролировать территорию, однако допустил нарушение – плохо осмотрел место, где в последствии совершили побег. В частности, не обратил внимание на состояние заградительных устройств, не увидел свисающее с противопобегового козырька одеяло, а также приставленную к забору лавку, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Суд пришел к выводу, что увольнение законно, и оставил требования без удовлетворения. Мужчина подал апелляцию, но безуспешно. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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