В Пензе Егор Крид устроил праздник для особенных детей

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21 сентября 2018, 11:33Общество
Уроженец Пензы Егор Булаткин, известный как артист Егор Крид, приехал в родной город с концертом (12+), который состоится 21 сентября. Накануне своего выступления он навестил ребят из пензенского отделения «Российского детского фонда».
Об этом сообщила председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина на своей страничке в Facebook.
«Такого волнения я еще не видела. Когда мне позвонила милая девушка и сказала, что Егор Крид дарит нашим подопечным билеты на свой концерт, ребята прыгали от счастья! Но то, что произошло сегодня, - словами не описать. Все даже подумали, что шутка, а вот и нет», - написала она.
Мария Гаврюшина поблагодарила популярного исполнителя за встречу с ребятами и подарки для них. По ее словам, дети получили восхитительные эмоции, у них горели глаза.
«У каждого из этих ребят - годы реабилитации и, увы, не каждый готов пожать им руку, посидеть рядом и посмеяться. Просто потому что они - иные. А ты – молодец», - добавила она, обращаясь к Егору Криду.
Напомним, не так давно в соцсетях прозвучало предложение от поклонников Егора Крида назвать одну из улиц Пензы в его честь. Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию и активно обсуждалась пользователями, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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