В Пензе Егор Крид устроил праздник для особенных детей

Уроженец Пензы Егор Булаткин, известный как артист Егор Крид, приехал в родной город с концертом (12+), который состоится 21 сентября. Накануне своего выступления он навестил ребят из пензенского отделения «Российского детского фонда».

Об этом сообщила председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина на своей страничке в Facebook.

«Такого волнения я еще не видела. Когда мне позвонила милая девушка и сказала, что Егор Крид дарит нашим подопечным билеты на свой концерт, ребята прыгали от счастья! Но то, что произошло сегодня, - словами не описать. Все даже подумали, что шутка, а вот и нет», - написала она.

Мария Гаврюшина поблагодарила популярного исполнителя за встречу с ребятами и подарки для них. По ее словам, дети получили восхитительные эмоции, у них горели глаза.

«У каждого из этих ребят - годы реабилитации и, увы, не каждый готов пожать им руку, посидеть рядом и посмеяться. Просто потому что они - иные. А ты – молодец», - добавила она, обращаясь к Егору Криду.

Напомним, не так давно в соцсетях прозвучало предложение от поклонников Егора Крида назвать одну из улиц Пензы в его честь. Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию и активно обсуждалась пользователями, пишет ИА «Пенза-Пресс».