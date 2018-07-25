В Пензе единороссы проверили реализацию проекта «Городская среда»

В Пензенской области набирает обороты партийный проект «Городская среда», который будет реализован в 32 муниципальных образованиях региона. В его рамках в 2018 году планируется благоустроить более 20 дворовых территорий и около 40 общественных пространств.

Благоустройства внутридворовых территорий жители нескольких многоэтажек на улице Мира ждали давно. Горожане не скрывают эмоций, верят, что им скоро будет намного комфортнее прогуливаться по родному микрорайону. Дворы преобразятся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда».

«Территория будет полностью заасфальтирована, установлены бордюры, лавочки, урны. На детских площадках будут резиновые покрытия, что соответствует последним требованиям безопасности», - рассказала жительница дома №27 по улице Мира Нина Селиверстова.

На данный момент подрядная организация проводит фрезерование асфальтового покрытия и установку бордюрного камня. Партийцы оценили ход работ по благоустройству, пообщались с местными жителями. В ходе разговора заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Еремкин отметил заинтересованность людей в создании комфортных условий по месту их жительства.

«В 2018-м на программу «Городская среда» выделено около 310 миллионов рублей, это субсидии федерального бюджета и софинансирование региона и муниципалитетов. Всего проект затронет 64 территории», - сказал заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Еремкин.

Помимо нового дорожного покрытия, во дворах многоквартирных домов по улице Мира будет установлен большой игровой комплекс. Современные качели и карусели установят на безопасном и удобном для игр прорезиненном покрытии. Площадку отделят от проезжей части специальным ограждением.

«При формировании программы учли все пожелания жителей, которые проживают в микрорайоне. В 2017 году у нас было девять дворов - 27 домов, сейчас проектом благоустраиваются другие территории», - рассказала глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова.

В 2018 году партийный проект «Городская среда» реализуется во всех районах Пензенской области. Будут благоустроены как дворовые территории, так и общественные пространства. Работы должны быть завершены до 25 сентября.