В Пензе единороссы посадили ели с участниками праймериз

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03 мая 2019, 17:20Общество
3 мая в Пензе на пересечении улиц Пушкина и Плеханова в рамках месячника по благоустройству высадили голубые ели.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин выразил слова благодарности всем, кто поддержал акцию по посадке елей и высказал надежду, что проводить такие мероприятия по озеленению будет хорошей традицией.
«Проведение подобных мероприятий с привлечением подрастающего поколения становится хорошей традицией. Участие в них - это возможность на собственном примере показать свое отношение к родному краю. Пенза всегда считалась одним из наиболее зеленых городов, и наш долг сегодня сохранить и приумножить эту славу», - сказал Валерий Лидин.
Благоустройство территории велось в рамках празднования 80-летия Пензенской области, всего же до 5 мая на разных площадках будет высажено 550 елей.
«Сегодня мы проводим посадку голубых елей на территории города. В каждом районе для этого определено несколько площадок. Всего у нас - 550 саженцев, планируем сегодня высадить большую часть», – сказал глава администрации города Виктор Кувайцев.
Деревья посадили в районе Глобуса по улице 8 Марта, на улицах Антонова, Баумана, Богданова, Карпинского, Плеханова, Пушкина, проспекте Строителей, в скверах им. М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, В. В. Тарасова, Славы и «Проводы», в «Могилевском дворике», зеленой зоне на пересечении улиц Космодемьянской и Захарова, в сквере на улице Беляева – Кирпичная и в сквере на улице Лядова.
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