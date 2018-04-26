В Пензе единороссы подготовили предложения по реализации послания президента

В Пензе состоялся форум «Единая Россия. Направление 2026». Его участники озвучили свои предложения по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также по обновлению партии.

В работе шести дискуссионных площадок приняли участие сторонники и члены партии, координаторы и председатели общественных советов партийных проектов, эксперты, представители общественных объединений и бизнеса, специалисты в сферах ЖКХ, образования, здравоохранения, социальной защиты.

Говоря об обновлении «Единой России», участники дискуссии отметили необходимость усиления роли первичных организаций. Также шла речь о необходимости повышения мотивации и создания кадрового лифта от первичного звена до областного партийного уровня, а также включения общественных организаций в работу «первичек» для обеспечения более тесного взаимодействия и расширения возможностей для совместной работы.

«Особое внимание должно быть к молодежной проблематике. Включение молодежи в процесс реализации послания президента даст ей возможность проявить себя, определить свое место в жизни, сделать первые шаги в политической карьере, увеличить наш электорат за счет новых активных граждан.

Среди наших предложений - интегрировать работу депутатского корпуса всех уровней, наполнить ее новым содержанием. Фракции должны выявлять и доводить лучшие инициативы с мест по реализации послания президента до федерального центра, помогать максимально быстрому обмену передовым опытом.

Курс на укрупнение партийных проектов мы рассматриваем как более жесткий контроль и больше шансов на их реализацию, что также должно повысить эффективность работы партии в регионах», - отметил модератор площадки, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Итог обсуждения - в центре внимания партии должна быть забота о каждом конкретном человеке, главенство закона и социальная справедливость. Неприемлемыми для единороссов являются коррупция и обман, в любом его проявлении, нарушения прав граждан.

Член президиума регионального отделения партии Вячеслав Космачев на площадке «Здоровье и экология» обратился к участникам обсуждения. Он попросил не замалчивать проблемы в здравоохранении и в экологии.

В лечебных учреждениях областного центра внедряются высокие технологии и современные коммуникации, в то же время медицинская помощь для сельских жителей остается малодоступной. Поэтому ФАПЫ и врачебные амбулатории для сельчан должны работать. А жителям малых населенных пунктов должны оказывать медицинскую помощь мобильные врачебные бригады. Также надо развивать телемедицину и консультации врачей-специалистов в режиме онлайн.

Все прозвучавшие в ходе региональной дискуссии «Единая Россия» Направление 2026» предложения будут обобщены и переданы в центральный исполнительный комитет партии.