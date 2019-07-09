В Пензе единороссы обсудили реализацию нацпроектов

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09 июля 2019, 17:46Бизнесновости
9 июля в Законодательном Собрании Пензенской области прошло заседание руководителей фракций партии «Единая Россия» на территории региона.
Заседание прошло под председательством руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадима Супикова.
«Сегодня население ждет от власти четких, согласованных действий по созданию условий для устойчивого экономического роста. Приоритетным направлением являются национальные проекты, которые позволяют улучшить жизнь людей в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье», - отметил он.
Секретарь Пензенского регионального отделения партии, председатель ЗакСобра Валерий Лидин также подчеркнул масштабность задач.
«Важность участия депутатского корпуса на всех этапах реализации национальных проектов возрастает. Как возрастает главное требование к работе депутата - его открытость и доступность для избирателей. Внимание и уважение к людям, живое общение с ними, решение насущных проблем - вот важнейшие критерии депутатской деятельности. Об этом нужно всегда помнить и строить на этом свою работу», - заключил он.
О ходе реализации национальных проектов в регионе сообщил начальник отдела проектной деятельности правительства Александр Абрашкин.
Из разработанных 50 паспортов региональных проектов по 12 направлениям на сегодняшний день в системе «Электронный бюджет» утверждено 45 региональных проектов. На реализацию мероприятий в 2019 году в консолидированном бюджете Пензенской области и за счет иных источников средств предусмотрено 10,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 5,5 млрд руб.
О ходе реализации каждого проекта можно узнать здесь.
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