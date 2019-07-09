В Пензе единороссы обсудили реализацию нацпроектов

Заседание прошло под председательством руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадима Супикова.

«Сегодня население ждет от власти четких, согласованных действий по созданию условий для устойчивого экономического роста. Приоритетным направлением являются национальные проекты, которые позволяют улучшить жизнь людей в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье», - отметил он.

Секретарь Пензенского регионального отделения партии, председатель ЗакСобра Валерий Лидин также подчеркнул масштабность задач.

«Важность участия депутатского корпуса на всех этапах реализации национальных проектов возрастает. Как возрастает главное требование к работе депутата - его открытость и доступность для избирателей. Внимание и уважение к людям, живое общение с ними, решение насущных проблем - вот важнейшие критерии депутатской деятельности. Об этом нужно всегда помнить и строить на этом свою работу», - заключил он.

О ходе реализации национальных проектов в регионе сообщил начальник отдела проектной деятельности правительства Александр Абрашкин.

Из разработанных 50 паспортов региональных проектов по 12 направлениям на сегодняшний день в системе «Электронный бюджет» утверждено 45 региональных проектов. На реализацию мероприятий в 2019 году в консолидированном бюджете Пензенской области и за счет иных источников средств предусмотрено 10,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 5,5 млрд руб.

О ходе реализации каждого проекта можно узнать здесь.