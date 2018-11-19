В Пензе единороссы обсудили предложения по совершенствованию работы

В Пензе состоялся региональный этап дискуссии «Обновление-2018» в преддверие съезда «Единой России». Участниками обсуждения стали секретари и активисты первичных и местных отделений, общественники и волонтеры, представители власти, молодогвардейцы.

Депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, член президиума регионального политсовета Сергей Егоров отметил, что обсуждение прошло в активном режиме, было много интересных предложений с мест.

«Был обмен опытом, рассказ о лучших практиках в рамках партийных проектов. Три вопроса, которые я бы выделил как приоритетные, по мнению участников всех площадок, это активное привлечение молодежи к партийной деятельности, необходимость выработки критериев оценки работы депутатов всех уровней, развитие системы партийной учебы», - сообщил он.

Так, участники площадки «Партия единомышленников» предложили ввести контроль за исполнением партийных проектов в регионе, активнее привлекать депутатский корпус, шире использовать грантовую поддержку и др. На площадке «Партия президента и народного большинства» предложили организовать электронные площадки по обсуждению и сбору предложений по планируемым решениям.

Участники дискуссии «Партия в политике России» говорили о выборных технологиях, технологических подходах в избирательных кампаниях и межпартийной конкуренции. А на секции «Партия реальных дел: в центре внимания проблемы человека и новые решения для развития страны» предложили повысить уровень взаимодействия органов муниципальной власти с местными отделениями «Единой России».

Все предложения обобщат и направят в Центральный исполнительный комитет партии.