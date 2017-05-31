31 мая 2017, 21:45Общество

В Пензе «Единая Россия» огласила итоги праймериз. СПИСКИ

В Пензе региональное отделение партии «Единая Россия» огласило результаты проведенного 24 мая предварительного голосования по выбору кандидатов для выдвижения на выборы в ЗакСобр.

Результаты приведены здесь и здесь.

Общество
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