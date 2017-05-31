В Пензе «Единая Россия» огласила итоги праймериз. СПИСКИ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 мая 2017, 21:45Общество
В Пензе региональное отделение партии «Единая Россия» огласило результаты проведенного 24 мая предварительного голосования по выбору кандидатов для выдвижения на выборы в ЗакСобр.
Результаты приведены здесь и здесь.
31 мая 2017, 21:45В Пензе «Единая Россия» огласила итоги праймериз. СПИСКИ
31 мая 2017, 20:18Появилась программа мероприятий на День города в Пензе
31 мая 2017, 20:0649 сельских семей получили денежные сертификаты
31 мая 2017, 19:55Пензенские школьники сдали ЕГЭ по математике базового уровня
31 мая 2017, 19:48Белозерцев призвал брать пример с Заречного
31 мая 2017, 19:43Житель Пензенской области обчищал массажные салоны
31 мая 2017, 19:37В Пензе состоялся фестиваль воздушных змеев
31 мая 2017, 19:34В Пензе депутаты обсудили проблему влияния интернета на детей