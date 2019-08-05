В Пензе еще одно авто пострадало от упавшего дерева

Фотографией поделился подписчик одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Судя по снимку, под кроной дерева оказалось, как минимум, одно авто. Сильно ли пострадала машина, неизвестно. Официальных комментариев пока нет.



Ранее информагентство сообщало об аналогичном инциденте: на ул. Мира дерево упало на два припаркованных автомобиля. О порывистом ветре и дожде пензенцев предупредили в МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».