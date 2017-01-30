30 января 2017, 18:52Общество В Пензе еще на 4 многоэтажках появятся исторические граффити Пенза заиграет новыми красками. Весной художники приступят к масштабным работам по созданию патриотических граффити. Напомним, в конце 2016 года регион присоединился к арт-проекту Российского военно-исторического общества «Наши герои».

Маршал Советского Союза Николай Крылов, первый командующий воздушно-десантными войсками Василий Глазунов, заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова и защитник Брестской крепости Андрей Кижеватов. Портретов выдающихся уроженцев области в Пензе станет еще больше. Четыре исторических граффити в рамках проекта Российского военно-исторического общества «Наши герои» утверждены.

«В реализации данного проекта принимают участие и сотрудники краеведческого музея, которые готовят информацию, фотоматериал, после чего делают эскизный проект. Причем это портрет не только героя или великого человека, но и в качестве фона – какая-то тематика, связанная с ним», - рассказал главный специалист-эксперт управления культуры и архива Пензенской области Павел Садовников.

Эскизы отправили в Москву. Столичным художникам предстоит внести свои правки и сформировать окончательный вариант. Новые граффити пензенцы смогут увидеть уже весной.



Современному уличному искусству не страшны ни солнечные лучи, ни дождь, ни мороз. Специалисты уверяют, что краски, которыми написан портрет военного летчика Константина Анохина, останутся такими же яркими как минимум десять лет. Качественные материалы планируют использовать и при создании новых граффити.

Красочные портреты будут еще масштабнее. Их поместят на фасады девятиэтажных домов. Для реализации проекта рассматривают многоэтажки по улицам Терновского, Кулакова и проспекту Победы. По словам зампреда регионального правительства Олега Ягова, в дальнейшем композиции можно посвящать не только участникам Великой Отечественной войны.



«На мой взгляд, очень актуально будет, если мы проработаем граффити город-крепость Пенза, потому что Пенза ведь создавалась не просто как город, а как крепость, которая будет охранять границы московского царства, это тоже военно-патриотическая проблематика. Дата основания Пензы тоже будет высвечиваться», - поделился планами Олег Ягов.

Работать над проектами в 2017 году в Пензу снова приедут специалисты из Москвы - художники, написавшие портрет Константина Анохина на улице Чкалова.

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