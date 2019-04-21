В Пензе еще 22 человека стали участниками предварительного голосования

Общее количество желающих принять участие в процедуре достигло 139 человек.

Документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов в Пензенскую городскую Думу 19 апреля подали 22 жителя региона.

Оргкомитет зарегистрировал, в том числе, следующих участников: директор детской музыкальной школы №5 Пензы Екатерина Аксенова, генеральный директор ООО «Пензенский региональный физкультурно-оздоровительный центр «Росток» Михаил Горячев, педагог Станции юных техников №1 Пензы Владислав, старший маркетолог ООО «Ванюшкины сладости» Валерия Киселева, специалист по сопровождению продаж АО «ПФ «СКБ Контур» Елена Коновалова, заместитель заведующей филиала №1 «Метелица» детского сада №71 Екатерина Кривошеина, заместитель директора школы №66 Пензы имени Виктора Александровича Стукалова Наталья Машина, слесарь-ремонтник пятого разряда цеха №11 ОАО «Пензадизельмаш» Максим Мещеряков, и.о. заведующего поликлиникой №3 Илья Молянов, старший преподаватель кафедры «Неврология и нейрохирургия» в ПГУ Евгений Нестеренко, воспитатель детского сада №105 Пензы Юлия Очкина, заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела ОАО НПП «Химмаш-Старт» Роман Панфилов, воспитатель детского сада №101 Пензы Светлана Полюхина, Юлия Порунова, учитель иностранного языка школы №32 Пензы Максим Пронькин, учитель-логопед детского сада №149 Пензы Екатерина Расторгуева, директор Центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев, студент 2-го курса Пензенского государственного технологического университета Егор Соболев, инженер по охране труда детского сада №143 Пензы Галия Ханбекова, секретарь в банке «АВАНГАРД» Оксана Чащина, врач-педиатр в детской поликлинике №6 Владимир Чекарев, временно неработающий Виктор Чистов.

В заседании оргкомитета принял участие руководитель департамента Центрального исполнительного комитета «Единой России» по работе в Центральном Федеральном округе Михаил Беликов.

Отметим, что каждому кандидату предстоит принять участие не менее, чем в двух дебатах. Они будут транслироваться на сайте предварительного голосования.

Заместитель секретаря Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Юрий Дворянинов в торжественной обстановке вручил кандидатам решения о регистрации.