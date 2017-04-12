12 апреля 2017, 12:01Культура В Пензе джаз-бэнд выступил с концертом против наркотиков Музыканты будут рассказывать школьникам о вреде запрещенных психотропных препаратов. В Пензенской областной филармонии с программой «Джаз против наркотиков» выступил ансамбль «Экспресс-бэнд».

Концерт прошел в рамках месячника «Сурский край — без наркотиков!» Эта акция в регионе проходит под эгидой прокуратуры и правительства области. Чтобы призвать молодежь вести здоровый образ жизни, артисты эстрадно-джазового ансамбля будут давать концерты, как на собственных площадках, так и в школах региона.

«На концерте, как правило, показывают видеоролики, в которых дети могу увидеть все те последствия, которые могут быть после употребления наркотиков, также выступает врач наркологического отделения, и наш коллектив дает концерт», - рассказал руководитель эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

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