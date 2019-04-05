В доме на улице Металлистов конструкции изношены на 72%

Жители дома №18 по улице Металлистов всерьез переживают за свою безопасность. Деревянная двухэтажка буквально трещит по швам, а неровность стен видна как изнутри, так и снаружи. Несмотря на то, что дом был признан аварийным еще два года назад, специалисты утверждают, что людям нечего бояться.

Жители дома номер 18 по улице Металлистов не считают свой дом своей крепостью, как минимум, в плане безопасности. Местные уверены, что ветхое строение может развалиться в любой момент. Износ конструкций составляет 72%. За 60 лет дом ни разу капитально не ремонтировали.

«Фундамент отошел от стены, в квартире плинтус и полы существуют сами по себе, между ними огромные щели, которые мы пытаемся как-то устранить, например, пеной», - рассказала жительница дома №18 по улице Металлистов Ольга Пименова.

Люди обращались за помощью в различные инстанции, но пока безрезультатно. Под расселение в рамках программы они не попадают, поскольку дом был признан аварийным после 1 января 2017 года. Для того, чтобы выяснить, насколько плачевно состояние здания, специалисты управляющей компании установили по периметру строения маячки, которые фиксируют отклонение стен.

«Их установили между бревнами, а то, что на стыке палец свободно пролазит, это никого не волнует, считаю, что это неправильно. Фундамент тоже отошел, кулак свободно помещается», - сказал житель дома №18 по улице Металлистов Александр Пименов.

В управляющей компании согласились, что маячки нужны и на стыке бревен. Их

установят в ближайшие дни.

«Бревна укладывали в 60-е. На них со временем образовались сушеные трещины. Есть отклонение фасадной линии от вертикали и горизонтали. В общем, там существуют проблемы, однако повторяю, угрозы обрушения сейчас нет. Дом призвал аварийным экспертами специализированной организации», - рассказал инженер отдела по работе с муниципальным имуществом департамента ЖКХ Пензы Александр Громов.

Пока люди ждут официального заключения инспекции о состоянии дома, управляющая компания займется ремонтом кровли, а также установит подпорку для покосившейся стены.