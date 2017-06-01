В Пензе двух фитнес-инструкторов поймали на продаже анаболиков

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01 июня 2017, 18:19Криминал
Скандал в одном из пензенских фитнес-клубов. К уголовной ответственности привлечены два тренера, которые продавали своим клиентам анаболические стероиды, запрещенные к реализации в свободном обороте.
Этими запрещенными препаратами два предприимчивых фитнес-инструктора снабжали своих клиентов - посетителей тренажерного зала. Пензенцам обещали заметное увеличение мышечной массы в короткие сроки. Однако успешный бизнес пресекли пензенские полицейские.
«Нам удалось разыскать организатора канала поставки анаболических стероидов в Пензенскую область. Был задержан житель Московской области 1989 года рождения. Данный гражданин официально торговал спортивным питанием в одном из московских торговых центров. Вместе с тем он наладил каналы поставки анаболических стероидов, запрещенных в свободном обороте в ряд субъектов Российской Федерации, включая и Пензенскую область», - рассказал заместитель начальника по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
В настоящее время и в отношении фитнес-инструкторов и поставщика возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
«Всем занимающимся надо понимать, что, прежде всего, это наносит большой вред здоровью. И если не сразу, то через некоторое время даст о себе знать», - отметил министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский.
По словам Григория Кабельского, чиновники регионального министерства физической культуры и спорта весной 2017 года проводили круглый стол по проблеме распространения запрещенных веществ в фитнес-центрах. Видимо к данному вопросу придется вернуться еще не раз.
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