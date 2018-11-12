В Пензе дворникам запретили пользоваться ломом, чтобы не повредить плитку

В Пензе 12 ноября на оперативном совещании в правительстве области обсудили вопросы подготовки снегоуборочной техники к наступлению зимы.

«Наступили минусовые температуры, необходимо обрабатывать дороги и тротуары против гололеда. Снегоуборочная техника должна быть готова выходить на дороги ночью и выполнять свою работу», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поручил до конца недели Госжилстройтехинспекции проверить наличие дворников, инструментов и песка.

«Мы не должны допустить травм у людей от падения на льду. Руководители управляющих компаний должны знать, что если они не будут исполнять свои обязанности, их может ждать лишение лицензии», - добавил он.

Глава региона отметил, что дворникам необходимо запретить работать ломом и всем, чем можно повредить покрытие там, где расположена тротуарная плитка.

«Нельзя допустить, чтобы тротуарная плитка была изуродована, весной она должна быть в нормальном состоянии», - подытожил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».