В Пензе двор на ул. Глазунова превратился в огромную помойку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 сентября 2018, 12:29Общество
Разбитые стекла, пакеты мусора, доски от снесенных домов и огромная куча сломанных веток - все это можно было найти в одном из дворов микрорайона Арбеково в Пензе. Причем, рядом с детской площадкой. Такую картину на улице Глазунова местные жители наблюдают уже несколько месяцев.
Свалка начала расти после того, как снесли ветхие постройки. За помощью люди обратились к активистам областного отделения Русского географического общества, которые сейчас реализуют экологический проект.
Детей местные жители без присмотра не оставляют - бояться как бы те не поранились. Площадку за домом № 7 по улице Глазунова считают опасной. Рядом с детскими каруселями недавно образовалась свалка - повсюду разбросаны разбитые стекла. На территории, где в конце весны снесли ветхие постройки, начал скапливаться мусор. За лето здесь произошло два пожара.
Проблемы во дворе на улице Глазунова появились еще год назад. Как ни странно, все началось с попытки благоустройства.
«Коммунальные службы обрубили деревья, благополучно сложили их в кучу и оставили. Она обросла уже травкой, бутылками, пакетами. Обращались в администрацию, там сказали, что вы можете своими силами и их транспортом вывезти эту кучу. Но мы погрузить и разгрузить это не можем своими силами», - рассказала Елена Портянкина, жительница дома № 7 по ул. Глазунова.
Со своей проблемой люди решили обратиться к представителям областного отделения Русского географического общества. Под патронажем РГО в Пензе реализуют масштабный проект "Экологический патруль Зеленой волны" (0+). Общественники зафиксировали нарушения правил благоустройства и включили свалку в свой отчет.
Экологический проект РГО также подразумевает проведение акций по уборке стихийных свалок. Волонтеры, в том числе - школьники и студенты, помогли сотрудникам администрации в Бессоновке ликвидировать мусорные навалы в окрестностях села.
Экологический патруль готов прийти на помощь и жителям улицы Глазунова.
09 сентября 2018, 12:47Пензенские школьники помогли парку Белинского с уборкой
09 сентября 2018, 12:29В Пензе двор на ул. Глазунова превратился в огромную помойку
09 сентября 2018, 12:20В Пензе ремонт по программе БКД завершат к 1 октября
07 сентября 2018, 21:04В Пензе фестиваль «Улитка» открылся постановкой по пьесе «Чехова»
07 сентября 2018, 20:30Для пензенских школьников организовали квест на знание ПДД
07 сентября 2018, 19:56В Пензенской области двое мужчин получили травмы на производстве
07 сентября 2018, 19:41Голодяев прокомментировал нежелание школьников идти в 10-11 классы
07 сентября 2018, 19:38В Пензе планируют повысить престиж профессии лесничего