В Пензе двое подростков пытались угнать «семерку»

В Пензе наряд патрульно-постовой службы отдела полиции №2 задержал угонщиков. Получив сигнал из дежурной части и отправившись на поиски злоумышленников, полицейские и не предполагали, что те, кто им нужен - подростки.

Получив оперативную информацию, сотрудники ППС прибыли на проспект Строителей, где неизвестные пытались угнать «ВАЗ-2107» темно-синего цвета. Местные жители рассказали, что около нее крутились двое неизвестных. Позже они скрылись. Не обнаружив угонщиков по названному адресу, правоохранители решили искать их на близлежащих улицах, в частности, - на ул. Рахманинова. У полицейских была примета - один из этой пары одет в красную кофту.

«В ходе осмотра улицы Рахманинова были обнаружены двое неизвестных, которые после того, как увидели патрульную машину, решили скрыться от нее бегством. Один из них был одет в красную кофту, что соответствовало полученной по наводке примете. Было принято решение, что я побегу за ними, а напарник поедет на автомобиле и перекроет им дорогу», - рассказал сотрудник ППС ОП №2 УМВД России по Пензе Александр Чернов.

Через несколько минут убегающих задержали. Ими оказались подростки. У них после визуального осмотра были найдены ключи, предположительно от той самой темно-синей «семерки». Молодые люди стали давать первые признательные показания прямо на месте.

Сотрудники патрульно-постовой службы передали задержанных в отдел полиции, инспекторам по делам несовершеннолетних. Те узнали двоих правонарушителей - оба с мая 2018 года стоят на учете.

«За совершение данного преступления по ходатайству органов внутренних дел, суд Октябрьского района поместил их в ЦВСНП УМВД на десять суток», - прокомментировала старший инспектор ПДН ОП №2 УМВД России по Пензе Екатерина Максимова.