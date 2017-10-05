В Пензе двое парней угоняли машины, чтобы покататься

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05 октября 2017, 13:02Криминал
В Пензе полицейские задержали 22-летнего и 25-летнего молодых людей по подозрению в четырех угонах.
Преступления были совершены в ночь с 24 по 25 сентября. Угонщики выбирали отечественные машины без сигнализации. Подозреваемые дали признательные показания.
«По их словам, в момент угонов они были пьяными и угоняли авто, чтобы покататься. В трех случаях подозреваемые совершили ДТП – наезжали на препятствия, а на четвертой машине ездили, пока не закончился бензин», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения – заключение под стражу. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Все транспортные средства вернули законным владельцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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