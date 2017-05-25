25 мая 2017, 19:47Образование В Пензе две тысячи 11-классников пришли на Последний звонок В Пензе последний звонок прозвенел для двух тысяч 11-классников. Торжественный момент получился богатым на эмоции.

С белоснежными бантами и в парадной форме - словно вчера они пришли в школу беззаботными первоклашками. Теперь уже в статусе выпускников 11-классники принимают участие в торжественной линейке.

Для многих последний звонок - это не такой уж и радостный праздник. Старшеклассницы даже не пытаются сдержать слезы: одноклассники больше не встретятся на школьных уроках, впереди - самостоятельная жизнь.



«Очень горько, потому что каждый из нас поступит в разные учебные заведения, некоторые уедут. Потерять хороших друзей – горько», - призналась выпускница Александра Тургенева.



На праздник учащихся в школу №30 приехал мэр Пензы. Виктор Кувайцев сказал отдельное спасибо педагогам и родителям за постоянную помощь ребятам и поддержку. Выпускникам градоначальник пожелал не забывать о неповторимых школьных годах.



«Помню и свой последний звонок, не так давно это и было. Но что касается сегодняшнего дня, хотел бы, в первую очередь, поздравить всех, для кого он прозвучал. От души хотелось бы пожелать, чтобы у них все сложилось, чтобы они были успешными, чтобы тянулись ко всему лучшему», - сказал он.



После того, как главных героев праздника поздравили первоклассники, выпускники обратились к своим наставникам. Сергей Адамский классное руководство получил в прошлом году и, как говорит, ему повезло вдвойне - достался выпускной класс.



«Никому не позавидую быть классным руководителем. Расставаться тяжело, но, я надеюсь, связь-то будем держать», - поделился он.

«Жалко, потому что я больше не смогу прогуливать уроки, в этом есть ощущение страха, адреналина и в то же время радости. А в институте уже свободное посещение, но, опять же, если я поступлю. А если не поступлю - это уже другая история», - рассказал выпускник Артем Каменев.

Быть несерьезными сейчас выпускникам простительно. Впереди у них нелегкая пора - сдача Единых госэкзаменов. На празднике последнего звонка даже привычному школьному вальсу 11-классники предпочли танец под современный зажигательный трек.

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