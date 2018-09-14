В Пензе две семьи жили в шалаше

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14 сентября 2018, 18:31Общество
В Пензе на улице Марата работала целая группа полицейских. В рамках рейда они зафиксировали, что прямо под открытым небом, если не считать наспех построенного шалаша из подручных материалов, проживали две цыганских семьи, у одной из которых - девять детей. Глава одного такого семейства объяснил, что они там живут из-за работы.
«Данные семьи проживали в антисанитарных условиях. Сейчас родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, материалы направлены в комитет ПДН», - прокомментировал заместитель начальника полиции Пензы Андрей Гаврюшин.
Параллельно с этим полицейские обратились в администрацию Железнодорожного района с просьбой убрать территорию от мусора. По итогам рейда один из мужчин был арестован на двое суток - за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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