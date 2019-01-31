В Пензе две остановки получили новые названия

Так, обрела название остановка в Арбековской заставе. Ее будут именовать по улице, на которой она расположена – «65-летия Победы». А остановку на ул. Ново-Тамбовской переименуют: теперь она будет называться не «Магазин», а «Митрофановский храм».

Таблички с новыми названиями поручили закрепить на павильонах департаменту ЖКХ Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».