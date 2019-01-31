31 января 2019, 14:06Общество

В Пензе две остановки получили новые названия

В Пензе решено изменить названия двух остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

Так, обрела название остановка в Арбековской заставе. Ее будут именовать по улице, на которой она расположена – «65-летия Победы». А остановку на ул. Ново-Тамбовской переименуют: теперь она будет называться не «Магазин», а «Митрофановский храм».

Таблички с новыми названиями поручили закрепить на павильонах департаменту ЖКХ Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 193
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ