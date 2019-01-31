В Пензе две остановки получили новые названия

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31 января 2019, 14:06Общество
В Пензе решено изменить названия двух остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Виктор Кувайцев.
Так, обрела название остановка в Арбековской заставе. Ее будут именовать по улице, на которой она расположена – «65-летия Победы». А остановку на ул. Ново-Тамбовской переименуют: теперь она будет называться не «Магазин», а «Митрофановский храм».
Таблички с новыми названиями поручили закрепить на павильонах департаменту ЖКХ Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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