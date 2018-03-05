В Пензе две машины слетели в кювет. ВИДЕО

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05 марта 2018, 13:36Происшествия
На дороге из города Заречного в Пензу произошло два ДТП. Об этом в Сети сообщают горожане.
Видеозапись разместил подписчик группы «Пенза life» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как два автомобиля лежат в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По словам пользователей, одно ДТП произошло утром 5 феврадя, а другое – накануне вечером.
«Красная машина там лежит с ночи, а Kia - с 8.30. Я за ним ехал, он на моих глазах слетел в кювет», - написал подписчик Дмитрий.
О пострадавших не сообщается. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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