В Пензе две машины слетели в кювет. ВИДЕО

На дороге из города Заречного в Пензу произошло два ДТП. Об этом в Сети сообщают горожане.

Видеозапись разместил подписчик группы «Пенза life» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как два автомобиля лежат в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По словам пользователей, одно ДТП произошло утром 5 феврадя, а другое – накануне вечером.

«Красная машина там лежит с ночи, а Kia - с 8.30. Я за ним ехал, он на моих глазах слетел в кювет», - написал подписчик Дмитрий.

О пострадавших не сообщается. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».