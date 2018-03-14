В Пензе две маршрутки «доигрались в догонялки». ФОТО

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14 марта 2018, 10:02Происшествия
Пензенцы в Сети обсуждают фото с места аварии в микрорайоне Южная на ул. Калинина с двумя маршрутками - №2а и №89.
Снимками поделился пользователь Олег в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
«Доигрались в догонялки, 18.00 около ТЦ «Фортуна» на Южной», - уточнил он.
Подписчики упрекнули водителей маршруток в пренебрежении Правилами дорожного движения.
«Когда глядишь на передвижение по городу этих товарищей, создаются ужасные ощущения, что ПДД отсутствуют», - отметил Алексей.
«Все решают деньги! Вся погоня ради денег», - высказался пензенец Михаил.
«Общественный транспорт ПДД не соблюдает, вообще ездят как хотят», - возмутился пользователь Александр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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