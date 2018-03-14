В Пензе две маршрутки «доигрались в догонялки». ФОТО

Пензенцы в Сети обсуждают фото с места аварии в микрорайоне Южная на ул. Калинина с двумя маршрутками - №2а и №89.

Снимками поделился пользователь Олег в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Доигрались в догонялки, 18.00 около ТЦ «Фортуна» на Южной», - уточнил он.

Подписчики упрекнули водителей маршруток в пренебрежении Правилами дорожного движения.

«Когда глядишь на передвижение по городу этих товарищей, создаются ужасные ощущения, что ПДД отсутствуют», - отметил Алексей.

«Все решают деньги! Вся погоня ради денег», - высказался пензенец Михаил.

«Общественный транспорт ПДД не соблюдает, вообще ездят как хотят», - возмутился пользователь Александр, пишет ИА «Пенза-Пресс».