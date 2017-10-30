30 октября 2017, 14:04Происшествия В Пензе две легковушки не поделили дорогу В Первомайском районе Пензы столкнулись иномарка и «ВАЗ».

Авария произошла на улице Богданова, 50. Столкнулись «Ниссан Мурано» и «Лада Веста». За рулем иномарки находился 20-летний водитель, отечественной легковушкой управлял 29-летний мужчина.

В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка «ВАЗа». Ее с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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