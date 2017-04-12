12 апреля 2017, 19:12Общество В Пензе два заброшенных кинотеатра обретут новую жизнь Пустующие много лет помещения кинотеатров «Родина» и «Москва» могут обрести вторую жизнь. На сайте правительства Пензенской области появилась информация о том, что губернатор Иван Белозерцев выступил с инициативой вернуть здания в областную собственность.

«Москва» и «Родина» могут быть вновь открыты. Инициатива выкупа двух старых кинотеатров у теперешних владельцев исходит от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Глава региона уже провел переговоры с собственником помещений бывшего кинотеатра «Москва». Уже известно, что если все сложится удачно, помещения передадут областному министерству культуры.

«Достигнута договоренность о выкупе по нижней планке стоимости этого объекта, что там будет размещено после того, как совершится процедура выкупа и пройдет реконструкция здания, министерство культуры, по поручению губернатора, рассматривает этот вопрос. Возможно, будет перемещение каких-либо учреждений культуры на базу этого здания», - сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.



Кинотеатр «Москва», расположенный по адресу улица Володарского, 68, был открыт в 1956 году. В городе он стал первым кинотеатром с двумя залами. Краевед Игорь Шишкин рассказывает, что синематограф пользовался большой популярностью у горожан. Фильмы шли одновременно по четным и нечетным часам. Советские архитекторы постарались сделать внешний вид здания максимально соответствующим понятию храм искусства и не скупились на украшения.



«Можно загадывать в Пензе загадку, где находится памятник или барельеф, скажем, Александру Невскому или Чапаеву, редко кто ответит. Над входом они сохранились в виде лепнины - кадры из фильма», - рассказал Игорь Шишкин.

Архитектура зданий кинотеатра «Москва» - заслуга первого главного архитектора Пензы Якуба Усеинова. В его бытность на этом посту были построены здания, которые можно отнести к сталинскому ампиру - роддом на Пушкина, облисполком на площади Ленина, жилые дома на улице Володарского и Московской. К ним же относится и пустующее много лет здание на улице Карла Маркса, 17/1А.



Довольно долгое время кинотеатр «Родина» оставался одним из самых популярных в Пензе. Его отличительной чертой было наличие живой музыки. Перед киносенсами в фойе играл небольшой оркестр.

В 90-е годы кинотеатры пришли в упадок. Тогда большой экран в сердцах зрителей вытеснил импортный видеомагнитофон. В «Родине» одно время размещались видеосалоны, а в кинотеатре «Москва» открыли бильярдную. После передачи зданий в частные руки их судьбой до сегодняшнего дня особо никто не интересовался. В случае если здания будут выкуплены, сначала их приведут в порядок, а после решат, что в них разместить.

По предварительным данным, для кинотеатра «Москва» уготована судьба объекта культуры, который был бы интересен, в первую очередь, для молодежи. Что касается кинотеатра «Родина», в областном правительстве не исключили возможности открытия в нем отдела ЗАГС.

Общество

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