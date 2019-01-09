В Пензе два «УАЗика» вытащили фуру из снежного плена

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09 января 2019, 17:39Происшествия
Пензенские автоволонтеры пришли на помощь водителю большегруза.
На кадрах видно, что многотонная машина застряла на повороте. Судя по голосу за кадром, фура заглохла. К большегрузу прицепили трос и «УАЗ» пытался ее вытянуть, однако одному справиться не удалось – подключился еще один внедорожник.
Запись опубликована 9 января в группе «Автоволонтеры Джип Алерт. Взаимопомощь на дорогах» социальной сети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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