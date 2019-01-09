В Пензе два «УАЗика» вытащили фуру из снежного плена

На кадрах видно, что многотонная машина застряла на повороте. Судя по голосу за кадром, фура заглохла. К большегрузу прицепили трос и «УАЗ» пытался ее вытянуть, однако одному справиться не удалось – подключился еще один внедорожник.

Запись опубликована 9 января в группе «Автоволонтеры Джип Алерт. Взаимопомощь на дорогах» социальной сети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».