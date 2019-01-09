09 января 2019, 17:39Происшествия

В Пензе два «УАЗика» вытащили фуру из снежного плена

Пензенские автоволонтеры пришли на помощь водителю большегруза.

На кадрах видно, что многотонная машина застряла на повороте. Судя по голосу за кадром, фура заглохла. К большегрузу прицепили трос и «УАЗ» пытался ее вытянуть, однако одному справиться не удалось – подключился еще один внедорожник.

Запись опубликована 9 января в группе «Автоволонтеры Джип Алерт. Взаимопомощь на дорогах» социальной сети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/x15ru

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