В Пензе два мотоциклиста попали в аварию

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10 апреля 2017, 19:38Происшествия
Не успел мотосезон официально открыться, а один из байкеров уже попал в полицейскую сводку. Накануне вечером в Первомайском районе на улице Мереняшева столкнулись легковая «Рено» и двухколесная «Ява». От удара машину развернуло, а мотоцикл вылетел на обочину.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла, молодой человек 1993 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Пассажиру мотоцикла 1994 года рождения госпитализация не потребовалась. После осмотра медицинской бригадой и оказания необходимой помощи его отпустили домой. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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