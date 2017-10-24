24 октября 2017, 14:08Общество В Пензе два кинотеатра отказались от «Матильды» Два пензенских кинотеатра отказались от показа на своих экранах фильма Алексея Учителя «Матильда» (16+), который задолго до своей премьеры уже успел приобрести скандальную известность.

Так, любители исторических фильмов не смогут увидеть нашумевшую картину в кинокомплексе «Современник». Администратор аргументировал отказ тем, что в осенние каникулы, накануне которых «Матильда» выходит прокат, руководство сделает упор на семейные фильмы, предназначенные для детского просмотра.

Директор кинотеатра «Высшая Лига» Галина Шаронова рассказала журналистам ИА «Пенза-Пресс», что от картины отказались из соображений безопасности.

«Мы отказались от проката фильма из соображений безопасности. Лично нам угрозы не поступали, но мы получали информационные письма подобного содержания», - сообщила она.

На вопрос, не боится ли руководство потерять зрителя, Галина Шаронова ответила, что опасений на этот счет нет, так как в дни школьных каникул будет представлено множество детских фильмов и мультфильмов.

В остальных кинотеатрах Пензы «Матильда» выйдет в прокат, судя по анонсам на сайтах.

Напомним, картина вызвало бурное обсуждение среди представителей власти, искусства и духовенства. Многие известные политики и общественные деятели увидели в фильме попытки исказить историю, кощунство и даже политический заказ. А протоиерей Всеволод Чаплин предсказал гибель России из-за этого фильма, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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