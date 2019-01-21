В Пензе два человека заразились гриппом

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21 января 2019, 16:38Общество
В Пензенской области у 2337 людей врачи обнаружили острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Так, заболеваемость ОРВИ находится ниже уровня эпидпорога. Самый высокий показатель зафиксирован в Пензе, Кузнецке, Неверкинскинском, Никольском, Камешкирскирском, Кузнецком, Сосновоборском, Наровчатском и Лопатинском районах.
Кроме того, в областном центре зарегистрировано два случая гриппа А.
На каратнин закрыли восемь классов в пяти школах Пензы: №1, №4, №19, №27 и №70, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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