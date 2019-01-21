В Пензе два человека заразились гриппом

В Пензенской области у 2337 людей врачи обнаружили острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, заболеваемость ОРВИ находится ниже уровня эпидпорога. Самый высокий показатель зафиксирован в Пензе, Кузнецке, Неверкинскинском, Никольском, Камешкирскирском, Кузнецком, Сосновоборском, Наровчатском и Лопатинском районах.

Кроме того, в областном центре зарегистрировано два случая гриппа А.

На каратнин закрыли восемь классов в пяти школах Пензы: №1, №4, №19, №27 и №70, пишет ИА «Пенза-Пресс».