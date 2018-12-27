В Пензе дружинники выявили около 1200 административных правонарушений

В администрации Пензы 27 декабря прошло заседание штаба народных дружинников, на котором подвели итоги за 2018 год.

Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Олег Викулов рассказал, что за год дружинники провели более 2200 рейдов.

«С их помощью раскрыто три преступления и выявлено 1178 административных правонарушений», – сказал он.

В ходе рейдов проверяли условия, в которых живут несовершеннолетние, их занятость в свободное от учебы время, выявляли притоны, дружинники следили за порядком на улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на заседании переизбрали командира Народной дружины города. Большинство голосов отдали за Вячеслава Крусева, пишет ИА «Пенза-Пресс».