В Пензе дружинники выявили около 1200 административных правонарушений

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27 декабря 2018, 17:59Общество
В администрации Пензы 27 декабря прошло заседание штаба народных дружинников, на котором подвели итоги за 2018 год.
Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Олег Викулов рассказал, что за год дружинники провели более 2200 рейдов.
«С их помощью раскрыто три преступления и выявлено 1178 административных правонарушений», – сказал он.
В ходе рейдов проверяли условия, в которых живут несовершеннолетние, их занятость в свободное от учебы время, выявляли притоны, дружинники следили за порядком на улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, на заседании переизбрали командира Народной дружины города. Большинство голосов отдали за Вячеслава Крусева, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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