В Пензе дождь не помешал работам по благоустройству

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24 апреля 2017, 17:32Общество
24 апреля в Пензе организованы работы по уборке территорий, зеленых зон, очистке световых опор от несанкционированных объявлений и рекламных проспектов.
«Совместно с управляющими компаниями и представителями общественности Октябрьского района проведены работы по зачистке и уборке от бытового мусора территорий по улице Гагарина и Шмидта. Световые опоры, расположенные по улицах Циолковского, Крупской, Гагарина очищены от объявлений и несанкционированной рекламы», - сообщили в пресс-службе мэрии.
В Первомайском районе были проведены мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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