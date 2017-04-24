24 апреля 2017, 17:32Общество В Пензе дождь не помешал работам по благоустройству 24 апреля в Пензе организованы работы по уборке территорий, зеленых зон, очистке световых опор от несанкционированных объявлений и рекламных проспектов.

«Совместно с управляющими компаниями и представителями общественности Октябрьского района проведены работы по зачистке и уборке от бытового мусора территорий по улице Гагарина и Шмидта. Световые опоры, расположенные по улицах Циолковского, Крупской, Гагарина очищены от объявлений и несанкционированной рекламы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Первомайском районе были проведены мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/dozhd_uborke_ne_pomekha/