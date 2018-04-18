В Пензе доведут до ума Учительский сквер

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18 апреля 2018, 17:06Общество
В 2018 году в Пензе завершат благоустройство Учительского сквера на Западной поляне. Он разместится рядом с пединститутом на площади в 4 га.
«Основные работы будут завершены, планируется доделать спортплощадку, сделать озеленение, установить тематические малые архитектурные формы, обустроить площадки для проведения мероприятий», - рассказал вице-мэр Магомед Агамагомедов в эфире «Эха Пензы».
Буквально через дорогу от Учительского появится еще одно место отдыха – сквер Радио. По его обустройству сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, в этом году пройдут подготовительные работы по расчитске территории.
Также в планах – развивать и другие районы города, этому поможет анализ генплана, который проведут в ближайшие годы.
«Актуализация генплана города Пензы – это шанс пересмотреть многие больные моменты, транспортную, инженерную структуру», - отметил главный архитектор области Леонид Иоффе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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