В Пензе дорожное происшествие закончилось хэппи-эндом. ВИДЕО

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20 марта 2018, 12:34Происшествия
В Сети появилось видео опасного маневра пензенского автолюбителя, который чудом избежал аварии.
Запись пользователь разместил в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автор видео ехал по «встречке» и едва не врезался в движущуюся на него машину. Из-за этого маневра шокированный водитель въехал в сугроб.
«Но какая-то позитивная концовка, тот, кто ошибся - вернулся, а потерпевший - улыбнулся», - написал автор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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