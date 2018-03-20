В Пензе дорожное происшествие закончилось хэппи-эндом. ВИДЕО

В Сети появилось видео опасного маневра пензенского автолюбителя, который чудом избежал аварии.

Запись пользователь разместил в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автор видео ехал по «встречке» и едва не врезался в движущуюся на него машину. Из-за этого маневра шокированный водитель въехал в сугроб.

«Но какая-то позитивная концовка, тот, кто ошибся - вернулся, а потерпевший - улыбнулся», - написал автор, пишет ИА «Пенза-Пресс».