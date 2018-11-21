В Пензе дорожно-уборочная техника прошла последнюю проверку

Сотрудники пензенского Гостехнадзора оценили техническое состояние машин перед выходом на борьбу с непогодой. Проверка коснулась транспортных средств, которые будут убирать и основные магистрали, и городские дворы.

Расчищать дорожное покрытие от осадков будут трактор и несколько авто марки «Беларусь». Но прежде все машины тщательно инспектируют: проверят колеса, осмотрят системы подачи топлива, оценят состояние аккумуляторов.

«Обращаем внимание на правильность допуска к управлению самоходными машиннами. Каждый механизатор, водитель, тракторист должен иметь соответствующую квалификацию, категорию», - сказал главный государственный инспектор Гостехнадзора Пензенской области Александр Михеев.

Похвастаться наличием своей собственной техники в хозяйствах могут лишь 10% управляющих компаний города. Остальные на протяжении сезона работают совместно с пензенскими предпринимателями. А вот очищать от снега крыши зданий в зимний период будет уже не техника, а люди. Особое внимание уделяется объектам, на которых в 2018 году проходил капитальный ремонт.

«Там были установлены снегозадержатели - это специальные устройства, которые позволяют осадкам не падать с крыши, а оставаться на ней и таять. Таким образом предотвращается их падение на автомобили и граждан», - рассказал представитель управляющей компании Павел Корчагин.

На борьбу со снежными завалами на дороги выйдут тракторы и «КамАЗы». Помогать технике, по традиции, будут дворники: управляющие компании уже пополнили штат и провели последний инструктаж.