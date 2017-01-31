31 января 2017, 14:03Общество В Пензе дорожников будут штрафовать за плохую работу Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал качественно выполнить модернизацию объектов транспортной инфраструктуры региона. Об этом он сообщил на совещании по вопросам строительства и реконструкции дорог в области.

В пресс-центре областного правительства напомнили, что в этом году намерены отремонтировать 450 км автодорог, это на 50 км больше, чем в прошлом. На эти цели предусмотрено 4 961,8 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Как и обещал, на реконструкцию пензенских автодорог в текущем году средств будет направлено больше, чем в 2016-м. Дороги будем ремонтировать по всей области. Деньги на капитальный ремонт и строительство дорог направляем большие – только на областной центр расходы предусмотрены в сумме 1 миллиарда 25 миллионов рублей – в истории Пензы не было такого объема средств, которые нужно было бы освоить в течение года. Поэтому дорожным организациям работать надо качественно и оперативно, укладываться в намеченные сроки. Штрафные санкции за нарушения условий контракта будут жесткими», - сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что к работам дорожники должны быть готовы заранее. Закупить строительный материал, как отметил губернатор, нужно заранее.

Кроме того, в этом году из дорожного фонда области на ремонт направят 121,0 млн рублей. Соответствующее решение дал губернатор. Это позволит привести в порядок свыше 25-ти км автодорог.

«Также на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения планируется выполнить 23,71 км устройства искусственного освещения, провести модернизацию 21 нерегулируемого пешеходного перехода, построить 12,3 тыс. кв. м тротуаров», - отметили в пресс-центре.

Общество

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