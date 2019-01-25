В Пензе дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада

Коммунальные службы Пензы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Главные городские магистрали, в основном, расчищены, теперь пришла очередь тротуаров, но там картина уже не такая однозначная. Куда еще не доехал автогрейдер, люди сами протаптывают себе тропинки.

Улица Пушкина - в числе тех, движение по которым, в том числе - и пешеходное, одно из самых интенсивных. Там тротуар расчищен от снега по всей ширине, люди передвигаются свободно.

Немного иная картина совсем рядом, возле кинотеатра. Там трактор если и проезжал, то только накануне. Хотя есть места, где городской тротуар превратился в узкую тропинку.

Горожане аккуратно пробираются и по тропинке возле больницы имени Бурденко.

Трактора МУП «Зеленое хозяйство» наводят порядок возле объектов культуры. Еще немного и вокруг памятника «Проводы», который у Музея народного творчества, спокойно можно будет гулять всей семьей.

Чисто и на прилегающей территории бюджетных организаций. У областной детской больницы имени Филатова - своя техника.

Коммунальные бригады МУП «Пензадормост», прежде всего, заняты расчисткой пешеходных переходов. 25 января они приводили в порядок улицу Бекешскую.

«После каждого снегопада убирает остановки и пешеходные зоны, а техника занята на проезжей части», - рассказала бригадир МУП «Пензадормост» Раиса Борискина.

Во время обильного снегопада 24 января коммунальные службы задействовали резервные силы. Поэтому сейчас работники, которые трудились сверхурочно, отдыхают. Когда они снова приступят к работе, им будет чем заняться.