В Пензе дорогу на ул. Максима Горького отремонтируют, если смогут сэкономить на торгах

Дороги, которые были отремонтированы в рамках программы «БКД», за последние два года вышли из зимнего периода в нормальном состоянии. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе круглого стола в горадминистрации.

«У нас два года реализуется программа «Безопасные и качественные дороги» (БКД), в рамках которой отремонтировано свыше 170 объектов. И есть дороги, которые на гарантии еще с 2015 года, они находятся в разном состоянии – есть те, которые в хорошем состоянии, есть более проблемные», – сказал Юлий Ильин.

В качестве примера он привел улицу Максима Горького. Подрядчик проводит там ремонт дороги в рамках гарантийных обязательств, но понятно, что за эти годы покрытие утратило свои функции, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Снова капитально отремонтировать ту или иную дорогу в соответствии с ГОСТом возможно после истечения межремонтного интервала, который составляет пять-шесть лет. Срок гарантии покрытия улицы Максима Горького завершается в сентябре 2019 года.

«Если будет экономия по результатам торгов по программе «БКАД»(Безопасные и качественные автомобильные дороги) – это будет первый объект в очереди на использование сэкономленных средств», – отметил заместитель главы администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».