02 июня 2017, 16:04Общество В Пензе дорогу на Привокзальной площади расширят до двух полос Схема организации дорожного движения на Привокзальной площади в Пензе будет изменена.

Так, за островком безопасности организуют парковку, сквозной проезд через которую будет запрещен. Стоянка транспорта там будет ограничена с 24.00 до 5.00 для санитарной очистки зоны.

Также предусмотрена стоянка для людей с ограниченными возможностями и зона высадки пассажиров.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, к установке знаков и нанесению разметки уже приступили.

Планируется, что новая схема начнет действовать до Дня России и Дня города, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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