В Пензе дорогу на Привокзальной площади расширят до двух полос

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02 июня 2017, 16:04Общество
Схема организации дорожного движения на Привокзальной площади в Пензе будет изменена.
Так, за островком безопасности организуют парковку, сквозной проезд через которую будет запрещен. Стоянка транспорта там будет ограничена с 24.00 до 5.00 для санитарной очистки зоны.
Также предусмотрена стоянка для людей с ограниченными возможностями и зона высадки пассажиров.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, к установке знаков и нанесению разметки уже приступили.
Планируется, что новая схема начнет действовать до Дня России и Дня города, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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