В Пензе «Дом.ru» организовал для детей «Космофест»

Сфотографироваться в ракете и получить вознаграждение за любую информацию о космосе. Компания «Дом.ru» в Пензе провела для детей «Космофест».

Тесла-шоу - главное, но не единственное зрелище на «Космофесте». Пока издаваемые электрической шкатулкой мелодии угадывали те, кто постарше, совсем маленькие рисовали в раскрасках карандашами. Желающим специалист наносил аквагрим. На ту же космическую тему.

«Мы рисуем кометы, планеты, инопланетян, в общем все, что связано с космической тематикой», - рассказала аквагример Полина Фролова.

За находящимися по соседству игровыми столами дети разыгрывали красочные жетоны. А кто хотел пострелять, брал в свое распоряжение космические пистолеты.

По просьбе «Дом.ru», для маленьких исследователей космоса научно-технический музей «Реактор» приготовил специальных роботов. И там же за пару фактов о звездном пространстве можно было получить приятный приз.

«Я, как и Валентина Терешкова, из Ярославля. Замечательно, что детей с малых лет привлекают к таким мероприятиям», - сказала гостья «Кинофеста» Светлана Попова.

Такую акцию оператор «Дом.ru» провел неслучайно. Потому что, предлагая людям интернет, он стремится к космическим скоростям. По итогам за 2017 год «Дом.ru» признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России.