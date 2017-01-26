В Пензе дом на ул. Одесской покрылся ледяной коркой

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26 января 2017, 13:04Общество
В Пензе жители дома на ул. Одесской, 4А жалуются на трещину на козырьке многоэтажки, из-за которой вода стекает по стене, превращаясь в ледяную корку.
«Талая вода стекает по фасаду дома. Стена сырая. В мороз замерзает. Бьемся лет 5. Летом говорят: приходите, когда будет видно, что протекает. Зимой говорят: приходите, когда снег растает, так как крышу ремонтировать не получится под снегом. И такой круговорот постоянно», - написали горожане в «Жалобную книгу».
Редакция направила официальный запрос в администрацию Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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