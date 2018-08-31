В Пензе дом на ул. Металлистов трещит по швам

В Пензе жители многоквартирного дома по улице Металлистов,18 бьют тревогу. К состоянию деревянного строения вопросы появились несколько десятилетий назад, а о безопасности местные и вовсе стараются не говорить.

К "играющим" полам они давно привыкли, а треск бревен, который доносится каждую ночь из торцевой стены, заставляет вздрагивать собственников квартир.

"Дом рушится! Помогите". Эта надпись на стене деревянной двухэтажки на улице Металлистов - крик отчаяния. Все их коммунальные проблемы уместились в одной короткой фразе. Люди утверждают, что их дом - уже давно не крепость.

«Дом разрушается. У нас есть постановление, что наш дом аварийный - 72% износа, не подлежащий проживанию. Мы не можем здесь жить», - призналась Алевтина Федорова, жительница Пензы.

Экспертизу жители сделали сами в 2017 году. Она признала - техническое состояние жилого дома оставляет желать лучшего: здание сильно изношено, за время эксплуатации произошла неравномерная осадка фундамента, появились многочисленные трещины. В нескольких местах есть следы разрушения кирпичной кладки, а через крышу видно небо. Официальные документы гласят - дом построен в 1960 году. А вот местные утверждают, что он гораздо старше. Постройка - ровесница революции 1917 года. Это подтверждают и архивные документы.

«Мы поселились в этом доме в 1954 году, когда он стоял на территории завода на улице Баумана. Дом уже был неновый. Наверняка, построен еще где-то до войны. А сюда здание перенесли по бревнышку», - пояснила Зоя Федотова, жительница Пензы.

В 1960-ом году жильцы вместе со своим двухэтажным домом переехали по новому адресу. С тех пор в здании ни разу не делали капитальный ремонт. Общее состояние несущих конструкций усугубила коммунальная авария, которая случилась зимой. Во время запуска отопления трубы на чердаке не выдержали давления и лопнули. Под горячий душ попали все квартиры. В результате гниль поразила обрешетку и стропилы кровли, произошло выпучивание стен, а все оконные и дверные проемы деформировались.

Сейчас в доме проживают семь семей. Для большинства эти квартиры - единственная крыша над головой и переезжать им некуда.

2028 - год, когда, по документам, аварийный дом на Металлистов должен пойти под снос. Как дожить до него - главный вопрос, которым задаются жители двухэтажки. Они не строят грандиозных и далеких планов. Сейчас единственное, о чем они мечтают - благополучно пережить зиму.