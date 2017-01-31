В Пензе дом на ул. Медицинской трещит по швам

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31 января 2017, 15:02Общество
В Пензе осмотрели состояние дома №10 на ул. Медицинской.
В частности, был проведен осмотр наружной стены многоквартирного жилого дома.
«В результате установлено, что разрушение кирпичной кладки наружной стены вышеуказанного МКД происходит из-за частого попадания воды, образующейся во время дождя и таяния снега», - цитирует ИА «Пенза-Пресс» пресс-службу мэрии.
В итоге было принято решение весной восстановить разрушенную часть. Этот вопрос контролирует администрация Железнодорожного района города Пензы.
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