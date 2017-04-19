19 апреля 2017, 11:29Общество В Пензе дом №2 на ул. Крупской готовят к сносу Мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили ход работ по сносу аварийного дома №2 на ул. Крупской.

«Вопрос с расселением этого многоквартирного дома, расположенного на центральной линии, затянулся из-за того, что там проживал один собственник. В настоящее время он согласился на переезд в новую квартиру», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Викто Кувайцев осмотрел территорию дома, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Необходимо параллельно со сносом проводить работу по очистке площадки от строительного мусора, а также освобождению земельного участка от самовольно установленных подсобных построек, чтобы в дальнейшем можно было его сформировать и предложить к реализации для пополнения доходной части бюджета», - призвал он.

По словам замдиректора Департамента ЖКХ города Дениса Леонтьева, в настоящее время по этапу 2016 года в Пензе снесли 90 домов, на 22 из них завершается зачистка площадок.

«По этапу 2017 года планируется снос 59 аварийных домов. Заключено 14 муниципальных контрактов на снос аварийных МКД. Снесено четыре дома, расположенных по улицам Ухтомского, 2А, Сосновой, 4, Ермака, 40, Павлова, 46», - добавили в администрации города.

Ведутся работы по сносу десяти аварийных многоквартирных домов по улицам Перекоп,2, Терновского,8, Локомотивной,37, Чехова,53, Локомотивной,51, Пожарского,2, Рузаевской,2А, Ботанической,11, на 1-ом Литовском проезде, 3, 3-м Окружном проезде, 5.

Также готовятся документы для передачи четырех аварийных домов в оперативное управление МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» для производства работ по сносу.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/marine_snos_/